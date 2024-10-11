Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг прессекретаря і старшого радника Білого дому Карін Жан-Пʼєр.

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Як у США відреагували на таємні розмови Трампа та Путіна

The New York Times пише, що ці розмови могли відбутися після того, коли Трамп залишив посаду у 2020 році. До 7 телефонних розмов провів експрезидент США з Путіним на тлі тиску на республіканців щодо блокування допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів.

За інформацією представниці Білого дому Карін Жан-П'єр, такі контакти викликають серйозне занепокоєння.

Не забуваймо, це викликає занепокоєння, особливо коли ми знаємо, що колишній президент лобіював проти збільшення допомоги Україні – Україні для захисту від агресії Росії,

– сказала вона.

Зверніть увагу! До того ж у своїй книзі Боб Вудворд звернув увагу на те, що у 2020 році Трамп нібито відправив Путіну особисті тести на COVID-19, а також попросив не розголошувати цей факт, на що отримав відповідь.

Не кажи нікому, бо люди розсердяться на тебе, не на мене,

– сказав Путін.

Водночас за інформацією видання, команда Трампа відкинула ці звинувачення, назвавши їх вигаданими. А Білий дім запевняє, що ці розмови дійсно мали місце, а тому створюють загрозу для безпеки як США, так і України.