На думку Орбана, Трамп нібито навіть не чекатиме своєї інавгурації, аби вжити заходів щодо припинення вогню на території нашої держави. Про це пише видання Politico.

Дивіться також Росія та Іран мають різні уподобання щодо переможця президентських виборів у США, – розвідка

Орбан каже, що Трамп досягне миру в Україні

Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією та прихильністю до Кремля, під час пресконференції у Страсбурзі висловив впевненість у тому, що Дональд Трамп "дуже швидко" досягне припинення вогню на території України. На тлі цього європейські лідери повинні будуть швидко "відреагувати".

Трамп діятиме негайно, тому ми, як європейські лідери, не можемо втрачати часу, тому що між виборами та інавгурацією нового президента не буде двох-трьох місяців, як це зазвичай буває. Ми повинні реагувати спочатку інтелектуально, філософськи, потім стратегічно, а потім на рівні дій якомога швидше,

– заявив угорський прем'єр.

За його словами, 7 листопада у Будапешті заплановано неформальний саміт європейських лідерів. Це відбудеться якраз через два дні після президентських виборів у США. Серед тем, які обговорять, як каже очільник уряду Угорщини, буде й війна Росії проти України.

"Я думаю, що це найбільш слушна нагода обговорити, що ми повинні думати індивідуально і як спільнота про результат (війни Росії проти України – 24 Канал) і як оцінити, що потрібно робити після цього", – резюмував Віктор Орбан.

До слова, активіст і член муніципальної ради від угорської опозиційної партії зірвав пресконференцію Орбана у французькому Страсбурзі. Він заявив, що Орбан продався Путіну та Китаю.