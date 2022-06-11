Существует два способа сохранить человеческие жизни на войне:
- Отказ жертвы от сопротивления.
- Отказ агрессора от нападения.
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К чему приведет перемирие с Кремлем
Украина попробовала первый способ в Крыму, получила Донбасс. Заключила перемирие на Донбассе, получила агрессию 2022. Новое перемирие с Кремлем приведет к тому же результату. Оккупанты промоют людям голову и отправят на новую войну. Так было всегда, во всех войнах Кремля.
Против Украины сейчас воюют народы со всех ранее оккупированных Кремлем территорий. Если не остановить агрессора, война продолжится. Сначала в Молдове, затем в Польше, и так до самого Ла-Манша.
Важно Российские корабли оказались под новым ударом
Как сохранить жизни людей
Может быть попробовать второй способ, который безотказно действовал в Украине с 1945-го по 2013 год?
И сейчас действует везде, куда не добрались российские войска. Отказ агрессора от нападения всегда и везде позволял сохранить жизни людей.
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