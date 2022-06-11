Існує два способи зберегти людські життя на війні:

Відмова жертви від опору. Відмова агресора від нападу.

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До чого призведе перемир'я із Кремлем

Україна спробувала перший спосіб у Криму, здобула Донбас. Уклала перемир'я на Донбасі, отримала агресію 2022 року. Нове перемир'я з Кремлем призведе до того ж результату. Окупанти промиють людям голову та відправлять на нову війну. Так було завжди, у всіх війнах Кремля.

Проти України зараз воюють народи з усіх раніше окупованих Кремлем територій. Якщо не зупинити агресора, війна продовжиться. Спочатку в Молдові, потім у Польщі, і так до самого Ла-Маншу.

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Як зберегти життя людей

Може спробувати другий спосіб, який безвідмовно діяв в Україні з 1945-го по 2013 рік?

І зараз діє скрізь, куди не дісталися російські війська. Відмова агресора від нападу завжди і всюди дозволяла зберегти життя людей.

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