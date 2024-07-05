Мы не можем получить еще один "Минск", – Столтенберг о мирных переговорах с Россией

Украина должна сама решать, когда начинать мирные переговоры с Россией. Однако пока нет признаков, что Путин готов вести переговоры.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Столтенберг о мирных переговорах с Россией

Глава Альянса отметил, что именно Украина должна решать, какие условия являются приемлемыми для мирных переговоров. Со своей стороны партнеры должны предоставить сильную военную помощь для Украины.

Что мы должны сделать как союзники по НАТО, так это помочь Украине укрепить свои позиции. Потому что мы знаем, что существует очень сильная связь между тем, что происходит за столом переговоров, и ситуацией на поле боя,

– сказал Йенс Столтенберг.

Кроме того, пока нет признаков, что Путин готов к мирным переговорам. Генсек НАТО напомнил, что последнее предложение российского диктатора заключалось в том, что Украина должна отказаться от четырех областей. Это предполагает не только территорию, которую контролирует российская армия, но и территорию подконтрольную Украине.

Столтенберг напомнил, что одним из требований прекращения войны со стороны Путина является отказ от членства Украины в НАТО. Генсек отметил, что война началась в 2014 году с оккупации Крыма, и даже после подписания "Минских договоренностей" Россия не остановилась.

Мы не можем иметь еще один "Минск". Что нам сейчас нужно – так это что-то, что действительно заслуживает доверия; что-то, что на самом деле остановит войну и Россия прекратит свою агрессию. Когда боевые действия закончатся, нам нужна безопасность. Нам нужно дать возможность украинцам сдерживать, но нам также нужны определенные гарантии безопасности для Украины,

– подчеркнул Столтенберг.

Добавил, что это также одна из причин, почему союзники так четко заявили, что Украина станет членом НАТО.