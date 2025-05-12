Нардеп Анна Скороход попросила Зеленского приобщить ее к переговорам с Россией

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обратилась к президенту Украины. Она попросила, чтобы ее включили в состав переговорной группы с Россией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Анну Скороход.

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Что известно о просьбе Анны Скороход

Народный депутат сообщила о своей просьбе в понедельник, 12 мая.

Мы, матери, несем в себе особую ответственность - беречь будущее детей, жизни. Я прошу о возможности внести свой голос, свою силу и свое сердце в дело мира,

– написала Скороход.

Обращение Анны Скороход к Зеленскому / Фото в фейсбуке нардепа

Она заявила: "Как женщина и мать, я глубоко чувствую боль каждой потери и цену каждой жизни". Скороход верит, что президент откроет путь к ее участию в переговорах.

К слову, Владимир Зеленский согласился на предложение российского диктатора возобновить переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая. Он написал, что "будет ждать Путина в Турции лично".

В то же время после встречи лидеров "коалиции решительных" в Киеве 10 мая политики объявили безусловное прекращение огня с понедельника, 12 мая. Если Кремль нарушит перемирие – против России применят санкции США и ЕС.

Дональд Трамп считает, что Путин согласится на 30-дневное прекращение огня. Американский лидер даже рассматривает возможность также полететь на переговоры в Стамбул.