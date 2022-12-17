Это очень хитрый ход: для чего Путин добивается перемирия

Путин посетил штаб российской армии, где встретился с генералами, а 19 декабря собирается в Беларусь. На самом деле он очень хочет получить перемирие, но это хитрость диктатора.

Такое мнение 24 канала озвучил политолог Тарас Загородний. Ранее сообщалось о том, выгодно ли США подталкивать Украину к перемирию.

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Путин раньше не хотел ассоциироваться с войной

Загородний рассказал, что посещение Путиным штаба российской армии – это очень серьезный шаг, потому что раньше диктатор не хотел ассоциироваться с войной. В общем, именно для этого и назначали Суровикина, чтобы потом повесить на него всех собак. Сейчас, возможно, Путин надеется на успехи.

Не исключено, что они также уговорят Лукашенко, угрожая ему, что заменят его любой другой приемлемой личностью. Это возможно, но главное будет даже не слово Путина, а слово Китая, с которым Лукашенко строил отношения. Поэтому не исключаю, что Путин ожидает пропасти и там, и там,

– отметил политолог.

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Путину нужно перемирие

Он продолжил, что Путину необходимо перемирие, чтобы сорвать поставки Западного вооружения Украины. Россия начнет говорить, мол, на фронте патовая ситуация, ни одна из сторон не побеждает, поэтому давайте говорить о мире. Российская 5 колонна активизируется в Европе.

"Так было в 2014 году, когда против Украины было введено эмбарго на поставку оружия, на товары двойного назначения, как со стороны Евросоюза, так и со стороны США. Впрочем, для россиян все равно будет много неприятных сюрпризов", - отметил Загородний.

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