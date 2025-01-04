Сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Кремлевские чиновники, в частности Владимир Путин, используют эти манипуляции, чтобы утверждать нелегитимность президента Владимира Зеленского из-за отсутствия выборов в 2024 году.

Смотрите также В Германии предполагают, что Путин может завершить войну в Украине в 2025, – Bild

Для чего Кремль искажает украинское законодательство

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в соответствии с Конституцией и законодательством Украины, проведение президентских и парламентских выборов во время военного положения запрещено.

Зеленский отметил, что вопрос отмены военного положения может быть рассмотрен только после завершения "горячей фазы" войны, когда Украина будет иметь "сильную позицию" с "сильной армией, сильным пакетом вооружений, гарантиями безопасности".

Аналитики также напоминают, что Закон Украины "О правовом режиме военного положения", принятый в 2000 году, позволяет прекратить военное положение "при условии устранения угрозы нападения или опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности".

Кремлевские чиновники, включая Путина, неоднократно использовали умышленное неправильное толкование украинского законодательства и Конституции, чтобы утверждать, что Зеленский является нелегитимным президентом Украины после того, как Украина, соблюдая закон и Конституцию, не провела выборы в условиях военного положения в 2024 году,

– отмечают аналитики.

В отчете добавляют, украинская власть юридически не может отменить военное положение, пока Россия продолжает вести войну против Украины.

Изменила ли Россия условия для мира

Эксперты отмечают, что Зеленский изложил условия, которых необходимо соблюдать, чтобы заставить Россию согласиться на "справедливый мир".

Среди прочего он подчеркнул, что Украина не может достичь справедливого мира с малой армией в "40 000 или 50 000 солдат", ссылаясь на первоначальные требования Владимира Путина во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года, когда Россия требовала демилитаризации Украины и сокращения ее армии до 50 000 человек.

"Путин и другие представители Кремля неоднократно выдвигали условия прекращения войны, фактически означающие полную капитуляцию Украины, в частности устранение законной украинской власти и демилитаризацию страны. Эти требования остаются неизменными с 2021 года", - отметили в отчете.