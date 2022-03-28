Переговоры с Россией не должны завершиться продажей Украины, – Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украина не должна быть продана в мирных переговорах с Россией.

По ее словам, президент России Владимир Путин не должен получить выгоду от вторжения в Украину.

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Мы должны обеспечить, чтобы любые будущие переговоры не закончились продажей Украины или повторением ошибок прошлого,

– заявила Трасс.

Она напомнила о "непростом урегулировании 2014 года", которое не смогло дать Украине длительную безопасность. По ее словам, Путин просто вернулся за большим.

"Поэтому мы не можем позволить ему выиграть эту ужасную агрессию", – подчеркнула министр.

Ранее премьер Британии Борис Джонсон перед поездкой на саммит НАТО и встречей "Большой семерки" пообещал еще больше давления на Владимира Путина.

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