Соответствующее заявление в четверг, 26 июня, сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Когда Россия определит дату

Российский чиновник рассказал, что сейчас Москва и Киев сосредоточены на выполнении уже достигнутых договоренностей во время второго раунда переговоров в Стамбуле, в частности относительно гуманитарных вопросов.

После того, как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обменные, наступит очередь определиться с датами проведения третьего тура,

– заявил Дмитрий Песков.

К слову, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов рассказал, что Украина и Россия продолжают обмены пленными, организуя столько этапов, сколько нужно.

По его словам, задача Украины заключается в том, чтобы выйти по формуле "всех на всех" об общем количестве пленных. В то же время Юсов добавил, что уже в ближайшее время скорее всего будут хорошие новости.