Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как, по мнению Путина, можно было остановить войну

Путин заявил, что в 2022 году Россия якобы предложила Киеву покинуть Донбасс. По его мнению, это якобы сыграло бы ключевую роль и позволило бы избежать полномасштабной войны.

Люди в "ЛНР" и "ДНР" не хотят быть в составе Украины, идите оттуда и на этом все закончится,

– вспоминает Путин, что он якобы предлагал Киеву в 2022.

Таким образом глава Кремля решил переложить ответственность за войну на Украину, мол, именно Киев якобы захотел войны, а не Россия.

Заметим, что после 24 февраля 2022 года, Путин не бросился "освобождать" территории Донецкой и Луганской областей, которые, по его словам, якобы не хотели быть частью Украины, а решил захватить северные и южные регионы Украины и отправился на Киев.