Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Україна не вірить у вигідну угоду з Росією: у Politico окреслили можливу стратегію держави

Як, на думку Путіна, можна було зупинити війну

Путін заявив, що у 2022 році Росія буцімто запропонувала Києві покинути Донбас. На його думку, це нібито відіграло б ключову роль та дало б змогу уникнути повномасштабної війни.

Люди в "ЛНР" та "ДНР" не хочуть бути в складі України, йдіть звідти і на цьому все закінчиться,

– згадує Путін, що він нібито пропонував Києву у 2022.

В такий спосіб глава Кремля вирішив перекласти відповідальність за війну на Україну, мовляв, саме Київ нібито захотів війни, а не Росія.

Зауважимо, що після 24 лютого 2022 року, Путін не ринувся "звільняти" території Донецької та Луганської областей, які, за його словами, нібито не хотіли бути частиною України, а вирішив захопити північні та південні регіони України та вирушив на Київ.