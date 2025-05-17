Поэтому переговоры в Стамбуле – это инструмент манипулирования и ведения своей агрессивной политики, но точно не признание своих преступлений. Это 24 Каналу озвучил политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк.

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"В Кремле не отказываются от своих стратегических планов. Переговоры – это только ширма, инструмент манипулирования, ведения своей агрессивной политики. Точно не отказ от планов, не признание своих преступлений", – подчеркнул он.

Самая большая проблема

Александр Антонюк отметил, что из геополитической риторики, не только в Украине, выпала тема репараций, ответственности за военные преступления, которые были совершены российскими террористами. Это самая большая проблема.

Это ненаказанное, неосужденное зло. Режим, который превратился в террористический, уже агрессирует. Создан прецедент, когда личный состав Северной Кореи участвует в боевых действиях. Это означает, что набирая боевой опыт, это уже угроза для Южной Кореи. В целом это создание кризиса и конфликта в Тихоокеанском регионе,

– объяснил военный.

Известно, что попытки мира в очередной раз перезагрузить отношения с Россией всегда заканчивались через несколько лет еще большей эскалацией. Таких примеров очень много.