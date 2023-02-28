Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он прокомментировал информацию от немецкого издания Bild, что Запад может начать склонять Украину к переговорам, если к осени ВСУ не смогут частично или полностью освободить территории.

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Как считает Жданов, в последнее время Кремль начал активно доставать все компроматы и использовать лояльных западных политиков, чтобы вынудить Украину сесть за переговоры. Те начали сливать в СМИ так называемые "инсайды" о переговорах, а это впоследствии тиражируют западные издания.

Военный эксперт обратил внимание на послание солидарности народу Украины от генсека НАТО Йенса Столтенберга. Тот подчеркнул, что НАТО будет поддерживать Украину сколько угодно. Также Альянс "отстаивает ваше право выбирать свой путь".

НАТО официально опровергло эти слухи, о которых пишут западные СМИ. Также в Белом Доме тоже говорили, что Украина выбирает решение, когда начать переговорный процесс, что бы там ни писали в СМИ,

– отметил Жданов.

Склоняет ли Запад Украину к переговорам – объяснил Жданов: смотрите видео

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