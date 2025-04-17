Россияне были достаточно успешными в манипуляции Трампом. Такое мнение 24 Каналу высказал старший научный сотрудник Программы по России и Украине Эрик Чиарамелла, добавив, что говорится о том, как они сформировали повестку дня на переговорах.

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Как Трамп попал в ловушку Кремля

Окружение Трампа имело достаточно слабое представление о том, чего они вообще хотят на переговорах в Саудовской Аравии. Поэтому они прислушивались к российской позиции и их логике относительно войны.

Там был Стив Уиткофф, который дал множество интервью после первого раунда переговоров, в которых начал говорить о Стамбульских соглашениях. В них упомянуто о демилитаризации Украины и ее нейтралитете. Создавалось впечатление, что он никогда не слышал об этих "соглашениях", пока россияне ему о них не рассказали.

Так мы получили ситуацию, в которой многие из американских переговорщиков очень мало знают о войне, причинах ее начала и стратегических целях России. Поэтому они открыты к тому, чтобы услышать российскую идею об условиях переговоров,

– отметил Эрик Чиарамелла.

Еще одна проблема заключается в том, что администрация Трампа хочет, чтобы начало действовать хоть какое-то прекращение огня. Россия на это якобы соглашается, но сразу говорит о "первопричинах войны". Путин любит использовать такую терминологию, потому что для него она означает расширение разговора до присутствия НАТО и будущего европейской безопасности.

У команды Трампа еще нет достаточного опыта общения с россиянами, чтобы сказать, что это ловушка и настаивать на собственных условиях переговоров. Я думаю, в Вашингтоне есть что-то вроде чистого листа, который можно заполнить множеством российских нарративов и взглядов на мир, которые вредны для интересов Украины,

– подчеркнул Эрик Чиарамелла.

Заметим, Дональд Трамп отреагировал на ракетный удар России по Сумах, где погибло 36 человек. По его словам, "россияне ошиблись". Также он сказал, что встреча его представителя с Путиным прошла хорошо.