Росіяни були досить успішними в маніпуляції Трампом. Таку думку 24 Каналу висловив старший науковий співробітник Програми з Росії та України Ерік Чіарамелла, додавши, що мовиться про те, як вони сформували порядок денний на перемовинах.

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Як Трамп потрапив у пастку Кремля

Оточення Трампа мало досить слабке уявлення про те, чого вони взагалі хочуть на переговорах у Саудівській Аравії. Тому вони прислухалися до російської позиції та їхньої логіки щодо війни.

Там був Стів Віткофф, який дав безліч інтерв'ю після першого раунду переговорів, у яких почав говорити про Стамбульські угоди. У них згадано про демілітаризацію України та її нейтралітет. Складалося враження, що він ніколи не чув про ці "угоди", аж поки росіяни йому про них не розповіли.

Так ми отримали ситуацію, в якій багато з американських перемовників дуже мало знають про війну, причини її початку та стратегічні цілі Росії. Тому вони відкриті до того, щоб почути російську ідею про умови переговорів,

– зазначив Ерік Чіарамелла.

Ще одна проблема полягає в тому, що адміністрація Трампа хоче, щоб почало діяти хоч якесь припинення вогню. Росія на це нібито погоджується, але одразу говорить про "першопричини війни". Путін любить використовувати таку термінологію, бо для нього вона означає розширення розмови аж до присутності НАТО та майбутнього європейської безпеки.

У команди Трампа ще не має достатнього досвіду спілкування з росіянами, щоб сказати, що це пастка й наполягати на власних умовах переговорів. Я думаю, у Вашингтоні є щось на кшталт чистого листа, який можна заповнити безліччю російських наративів і поглядів на світ, які шкідливі для інтересів України,

– наголосив Ерік Чіарамелла.

Зауважимо, Дональд Трамп відреагував на ракетний удар Росії по Сумах, де загинуло 36 людей. За його словами, "росіяни помилилися". Також він сказав, що зустріч його представника з Путіним пройшла добре.