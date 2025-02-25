Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что наша страна объединится не только с Европой, а еще с одной страной в Азии. Она будет иметь мотивацию воевать против США.

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Кто станет "темной лошадкой" Украины

Продолжение войны в Украине, по мнению политтехнолога, не будет просто войной России против нашей страны. Это будет война Украины, Европы и других союзников против страны-агрессора вместе с Соединенными Штатами, если Трамп и Владимир Путин объединятся.

Однако Украина и европейские страны могут иметь лазейку, а именно еще одного важного союзника – Китай.

Буд конфигурация: с одной стороны будут Европа, Китай, Украина в составе Европы, с другой – США и Россия. Тут и увидим кто кого,

– сказал Шейтельман.

Политтехнолог добавил, что Пекин может иметь мотивацию – если США попытаются отрезать Китай от поставок российских газа и нефти, Китай заберет "все". Тогда Америка не сможет ничего сделать.

Кстати, одновременно полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан убежден, что вскоре политическое руководство России и США поймут, что ладить им не получается. Вероятно, они начнут ссориться и не сформируют союзнические отношения.