В эфире 24 Канала политолог Валерий Дымов предположил, о чем могут говорить россияне и американцы в Эр-Рияде. К слову, эта встреча будет продолжением переговоров, которые состоялись 18 февраля.

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Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что на этой встрече будут говорить с Россией о том, на какие шаги Кремль готов пойти для завершения войны в Украине.

Я хотел бы также увидеть эти шаги, ведь пока мы видим уступки США, а не со стороны России. Трампу надо было выдвигать условия, а не предлагать уступки,

– отметил Дымов.

По его словам, перевод в ранг публичной политики, что делает Трамп, потребует публичных ответов Кремля, которые многим россиянам не понравятся. Они будут затягивать эти переговоры и заставлять уступать Европу и переговорщиков со стороны Трампа.

Впрочем, ответственность будет нести Трамп. Сбрасывать все на Джо Байдена или Барака Обаму Трампу будет сложно. Ему придется публично отвечать, если Россия будет затягивать, заставлять уступать и не давать ничего в обмен, тогда мы увидим другого Трампа,

– добавил политолог.

К слову, Россия опровергла информацию о новой встрече с США в Эр-Рияде 25 февраля, несмотря на сообщения СМИ.