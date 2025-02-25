Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах, передает 24 Канал. Главная тема – будущее Украины.

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Что известно о возможной встрече

Речь идет о переговорах Лаврова и Рубио на следующий день после встречи президента Франции Эммануэля Макрона и лидера США Дональда Трампа 24 февраля.

Напомним, 18 февраля в столице Саудовской Аравии США представляли государственный секретарь Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Российская делегация состояла из министра иностранных дел Сергея Лаврова, помощника Путина Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

К слову, еще вчера, 24 февраля, Лавров посетил Турцию, где его принял президент Реджеп Эрдоган. На встрече руководитель российского МИД повторил уже известные тезисы Москвы о недопустимости вступления Украины в НАТО, а также проинформировал турецкого коллегу о результатах переговоров в Эр-Рияде 18 февраля.