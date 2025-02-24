По результатам встречи с Лавровым в президентском дворце Анкары ряд заявлений сделал Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции. Об этом пишет Daily Sabah, передает 24 Канал.

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Анкара стремится к миру

Власти Турции поддерживают инициативу США по "прекращению конфликта" и считают, что в переговорах должны участвовать и Россия, и Украина.

По словам турецкого министра, его страна, которая принимала переговоры между Украиной и Россией в начале войны, готова снова сделать "любой шаг, что поможет установить мир", в частности, прилагать усилия для безопасности судоходства в Черном море.

Турция всегда готова взять на себя любую облегчающую или ускоряющую роль... Наша цель – как можно быстрее закончить эту разрушительную войну и залечить раны в регионе,

– сказал Фидан.

О чем говорили с Лавровым

Лавров, со своей стороны, отмечал невступление Украины в Альянс как одно из условий мира. На это Фидан ответил – Киев требует вступления в НАТО не просто ради членства, а прежде всего для обеспечения своей национальной безопасности.

Кроме того, российский министр якобы проинформировал коллегу о результатах переговоров в Эр-Рияде на прошлой неделе. Также представители ведомств обсудили ситуацию в Сирии и Газе.

Daily Sabah пишет, что Турция стремится поддерживать хорошие отношения со своими "черноморскими соседями", а Эрдоган позиционирует себя как "ключевой посредник и возможный миротворец".

Напомним, президент Турции заявил о "непоколебимой поддержке украинского народа". Он считает, что достижение мира – общая ответственность стран.