Про це повідомляє Die Zeit із посиланням на власні джерела в дипломатичних колах, передає 24 Канал. Головна тема – майбутнє України.

Дивіться також Киянин, друг доньки Путіна та організатор переговорів з Трампом: хто такий Кіріл Дмитрієв

Що відомо про можливу зустріч

Йдеться про переговори Лаврова й Рубіо наступного дня після зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона й лідера США Дональда Трампа 24 лютого.

Нагадаємо, 18 лютого у столиці Саудівської Аравії США представляли державний секретар Марко Рубіо, радник Трампа з національної безпеки Майк Волц та спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф.

Російська делегація складалася з міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова, помічника Путіна Юрія Ушакова та очільника Російського фонду прямих інвестицій Кіріла Дмитрієва.

До слова, ще вчора, 24 лютого, Лавров відвідав Туреччину, де його прийняв президент Реджеп Ердоган. На зустрічі керівник російського МЗС повторив уже відомі тези Москви про неприпустимість вступу України в НАТО, а також поінформував турецького колегу про результати переговорів в Ер-Ріяді 18 лютого.