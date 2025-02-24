Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Barron's. Однією з тем розмови президентів буде майбутнє України та війна.

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Що відомо про приїзд Макрона у США

За даними журналістів, Еммануель Макрон прибув у Вашингтон вранці 24 лютого за місцевим часом. Він прибув до Білого дому, щоб приєднатися до свого американського колеги Дональда Трампа для телефонної розмови з главами країн G7.

ЗМІ також опублікували відео, де президент Франції приїжджає на автівці до Білого дому. Однак його не вийшов зустрічати особисто Дональд Трамп.

Замість президента США це зробила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

Макрона не зустрів Трамп особисто під час його приїзду в Білий дім / Відео C-SPAN

Еммануель Макрон помахав рукою перед тим, як увійти у двері, що ведуть до Овального кабінету, щоб приєднатися до розмови з "Великою сімкою".

До слова, раніше журналісти The Times писали, що Еммануель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер прагнуть закликали Дональда Трампа відмовитися від переговорів з Росією під час своїх зустрічей з лідером Америки. Натомість Європа готова запропонувати чіткі гарантії безпеки для України.