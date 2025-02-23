Політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу зазначив, що напередодні виборів у Франції Еммануель Макрон демонструє підвищену активність у зовнішній політиці. Зокрема, він ініціював ідею залучення миротворчого контингенту в Україну після завершення гарячої фази війни.

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Однак поки що це залишається лише на рівні обіцянок. Тим часом Велика Британія займає більш рішучу позицію та планує винести це питання на розгляд парламенту.

Розподіл обов'язків щодо безпеки в Європі

"У Франції ж ситуація складніша, хоча звучала цифра в 10 тисяч миротворців, але я б не поспішав із висновками. Якщо Макрон винесе це питання на голосування в парламенті, ще не факт, що ініціатива отримає підтримку", – сказав Олексій Буряченко.

На думку Буряченка, розмова Макрона та Трампа можуть стосуватися безпеки в Європі. США скорочують фінансування, а європейські країни беруть на себе більше зобов'язань. Водночас Європа може збільшити членські внески в НАТО.

Метою Макрона є створення європейської армії. Це і буде ключовою темою переговорів Макрона та Трампа, адже Макрон бачить себе лідером європейської армії. Він неодноразово просував цю ідею й добре розуміє, як говорити з Трампом – мовою цифр і прагматики,

– зазначив Олексій Буряченко.

Буряченко припустив, що Макрон може запропонувати закупівлю значної частини військової техніки для європейської армії у США. В Європі поки що немає достатньо потужного виробництва бронетехніки, літаків та високоточних систем, таких як HIMARS чи Patriot.

Так, Трамп зекономить кошти на внутрішніх замовленнях, водночас отримуючи більше прибутків від Європи. Це класичний бізнесовий підхід до реалізації пріоритетів у "трампівській Америці,

– сказав Буряченко.

Тож така угода може зацікавити Трампа, який планує скоротити виробництво зброї для потреб США на 40%. Це дасть змогу спрямувати ресурси на виробництво зброї для Європи, що може навіть перевищити навантаження оборонного комплексу США за часів демократів.

Роль Великої Британії та Кіра Стармера

На відміну від Макрона, який переслідує власні політичні інтереси, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дотримується більш інституційного підходу. Буряченко наголошує, що Велика Британія усвідомлює загрози з боку Росії. Стармер прагне посилення співпраці між Європою та Великою Британією в питаннях безпеки.

Є ймовірність, що саме Стармер ініціюватиме питання миротворчого контингенту та спробує отримати підтримку з боку Трампа. Макрон може запропонувавши, щоб Європа оплатила замовлення на зброю у США.

Європейські партнери шукають підхід до США, адже їм потрібно вирішити два завдання одночасно: досягти сталого миру для України та створити нову систему безпеки, яка б превентивно дала Путіну зрозуміти, що подальша агресія недоцільна,

– сказав Буряченко.

За його словами, це надскладні виклики, які неможливо реалізувати без активної участі США.