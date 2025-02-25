В етері 24 Каналу політолог Валерій Димов припустив, про що можуть говорити росіяни та американці в Ер-Ріяді. До слова, ця зустріч буде продовженням переговорів, які відбулися 18 лютого.

Важливо Рубіо пояснив, чому США проголосували проти резолюції ООН, яка засуджувала агресію Росії

Що США хочуть почути від Росії

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що на цій зустрічі будуть говорити з Росією про те, на які кроки Кремль готовий піти для завершення війни в Україні.

Я хотів би також побачити ці кроки, адже поки що ми бачимо поступки США, а не з боку Росії. Трампу треба було висувати умови, а не пропонувати поступки,

– зазначив Димов.

За його словами, переведення в ранг публічної політики, що робить Трамп, вимагатиме публічних відповідей Кремля, які багатьом росіянам не сподобаються. Вони затягуватимуть ці перемовини та примушуватимуть поступатися Європу та перемовників з боку Трампа.

Втім, відповідальність нестиме Трамп. Скидати все на Байдена чи Обаму Трампу буде складно. Йому доведеться публічно відповідати, якщо Росія затягуватиме, примушуватиме поступатися і не давати нічого в обмін, тоді ми побачимо іншого Трампа,

– додав політолог.

До слова, Росія заперечила інформацію про нову зустріч з США в Ер-Ріяді 25 лютого, попри повідомлення ЗМІ.