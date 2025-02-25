Про це 24 Канал пише з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про нову зустріч представників Росії і США в Саудівській Аравії

Вже цього тижня в Саудівській Аравії мала б відбутися чергова зустріч для обговорення війни в Україні. На неї традиційно поїдуть посадовці Росії та Сполучених Штатів. Україна відповідного запрошення знову не отримувала. Ця зустріч необхідна для продовження "переговорів" між країнами, які відбулися минулого тижня.

Однак у російському державному відомстві заперечили, що 25 лютого в Ер-Ріяді пройде нова зустріч. Нову дату "переговорів" ще не оголосили.

Ніяких зустрічей в Ер-Ріяді за участі МЗС Росії 25 лютого не проводиться,

– кажуть дипломати.

Перша розмова Росії та США в столиці Саудівської Аравії відбулася 18 лютого. Американську сторону представляли державний секретар Марко Рубіо, радник Трампа з національної безпеки Майк Волц та спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф. Від Росії на зустріч поїхали Сєргєй Лавров, помічник Путіна Юрій Ушаков та очільник Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмитрієв.