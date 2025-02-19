Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Как Лавров на переговорах перекладывал ответственность на Украину

На переговорах с США Сергей Лавров всячески оправдывал Россию и перекладывал ответственность за войну на Украину. Так, говоря о "первопричинах войны", российский министр повторял пропагандистские тезисы Кремля, что полномасштабная война началась якобы из-за планов расширения НАТО и "дискриминации русскоязычного населения" Украины.

Кроме того, Лавров цинично утверждал, что украинские территории "исторически" принадлежат другим государствам, среди которых он упомянул Румынию. Более того, российский министр иностранных дел манипулировал тезисом, что якобы сохранить независимость сможет только "отдельное государство на западе Украины" после того, как Россия и другие соседи Украины "поглотят большую часть территорий".

Представление Москвой "первопричин" войны имеет целью возложить вину за полномасштабное вторжение России на Украину и представить начало этой захватнической войны как нечто, к чему Россия была вынуждена прибегнуть, а не как неспровоцированную агрессию, какой она на самом деле была,

– отметили аналитики ISW.

Как говорится в отчете Института изучения войны, заявления Лаврова отрицают реальность того, что Владимир Зеленский в 2019 году баллотировался и занял пост президента, ведь пытался достичь мира. Кроме того, в начале президентского срока Зеленский пытался вести переговоры с Путиным, но российский диктатор отказался договориться о мире и не признавал, что его марионетки постоянно нарушают условия Минских договоренностей.

Во время встречи с американской делегацией, Лавров в очередной раз повторил требования российского диктатора: нейтралитет Украины, отказ от вступления в НАТО, ограничение численности украинской армии и фактическое устранение украинского правительства от власти.

Российский министр не только перекладывал ответственность за войну на Украину, но и всячески оправдывал государство-агрессора. В частности Лавров утверждал, что Россия якобы не наносит ударов по энергетической инфраструктуре. Он цинично заявлял, что российская армия якобы не имела целью уничтожить энергетику, несмотря на многочисленные доказательства того, что Россия систематически наносит удары по энергообъектам высокоточным оружием, а также прибегает к комбинированным атакам.

Аналитики ISW отметили, что во время встречи делегация из США предложила России мораторий на удары по энергетическим объектам. Лавров не дал прямого отказа, но в очередной раз пытался оправдаться и заявлял, что российские войска якобы наносят удары только по объектам, которые "непосредственно поддерживают украинских военных".

В Институте изучения войны отметили, что Лавров намеренно преуменьшает масштабы российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, которые войска России осуществляли каждую зиму с начала полномасштабного вторжения.