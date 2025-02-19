Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Як Лавров на переговорах перекладав відповідальність на Україну

На переговорах зі США Сєргєй Лавров усіляко виправдовував Росію та перекладав відповідальність за війну на Україну. Так, говорячи про "першопричини війни", російський міністр повторював пропагандистські тези Кремля, що повномасштабна війна почалася буцімто через плани розширення НАТО та "дискримінацію російськомовного населення" України.

Крім того, Лавров цинічно стверджував, що українські території "історично" належать іншим державам, серед яких він згадав Румунію. Ба більше, російський міністр закордонних справ маніпулював тезою, що нібито зберегти незалежність зможе лише "окрема держава на заході України" після того, як Росія та інші сусіди України "поглинуть більшу частину територій".

Представлення Москвою "першопричин" війни має на меті покласти провину за повномасштабне вторгнення Росії на Україну та представити початок цієї загарбницької війни як щось, до чого Росія була змушена вдатися, а не як неспровоковану агресію, якою вона насправді була,

– наголосили аналітики ISW.

Як мовиться у звіті Інституту вивчення війни, заяви Лаврова заперечують реальність того, що Володимир Зеленський у 2019 році балотувався та обійняв посаду президента, адже намагався досягти миру. Крім того, на початку президентського терміну Зеленський намагався вести переговори з Путіним, але російський диктатор відмовився домовитися про мир та не визнавав, що його маріонетки постійно порушують умови Мінських домовленностей.

Під час зустрічі з американською делегацією, Лавров вкотре повторив вимоги російського диктатора: нейтралітет України, відмова від вступу до НАТО, обмеження чисельності української армії та фактичне усунення українського уряду від влади.

Російський міністр не лише перекладав відповідальність за війну на Україну, а й усіляко виправдовував державу-агресорку. Зокрема Лавров стверджував, що Росія буцімто не завдає ударів по енергетичній інфраструктурі. Він цинічно заявляв, що російська армія нібито не мала на меті знищити енергетику, попри численні докази того, що Росія систематично завдає ударів по енергооб'єктах високоточною зброєю, а також вдається до комбінованих атак.

Аналітики ISW зауважили, що під час зустрічі делегація зі США запропонувала Росії мораторій на удари по енергетичних об'єктах. Лавров не дав прямої відмови, але вкотре намагався виправдатися і заявляв, що російські війська нібито завдають ударів лише по об'єктах, які "безпосередньо підтримують українських військових".

В Інституті вивчення війни наголосили, що Лавров навмисно применшує масштаби російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі, які війська Росії здійснювали щозими від початку повномасштабного вторгнення.