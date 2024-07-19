Почему такой сценарий может обернуться катастрофой для Украины в ежедневном фронтовом обзоре для 24 Канала объяснил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Постепенное освобождение Крыма

Служба безопасности Украины подтвердила, что их надводные дроны атаковали временно оккупированный полуостров Крым в районе озера Донузлав. Следствием стал ряд поражений, в частности минусование склада с боеприпасами.

Продолжается выполнение двух основных боевых задач. Во-первых, завоевание превосходства в воздухе. То есть уничтожаются глаза России – системы противовоздушной обороны. Во-вторых, уничтожается береговая охрана – небольшие корабли россиян, которые еще остались на полуострове.

Действия спецслужбы привели к выдавливанию российского флота из Крыма. Такое же выдавливание остальных российских военных может произойти с помощью авиационной компоненты – авиации и ракет дальнего радиуса действия,

– подчеркнул военный эксперт.

Военная помощь от союзников

Франция готовит новый пакет помощи Украине. Среди прочего он содержит 128 боевые бронированные машины VAB, 24 легких танка и 18 артиллерийских гаубиц Caesar.

Основное преимущество этих гаубиц – колесная база, что дает возможность в контрбатарейной борьбе выигрывать определенное время по сравнению с гусеничной базой. Это поможет быстро, как выходить на позиции, так и перемещаться.

Примерно с такими же характеристиками в Украине разработана САУ "Богдана". Их ежемесячно производится примерно 10 единиц.

Кроме того, Франция проведет военные учения для 2 100 украинских солдат до конца 2024 года.

Почему замораживание войны выгодно только России

Россияне на всех уровнях артикулируют о так называемых "мирных переговорах" и "замораживании конфликта". Это нужно врагу только для того, чтобы не оказаться в кризисной ситуации с техникой. Ведь аналитики отмечают, что в 2025 году Россия достигнет критической точки истощения в технике.

Сейчас россияне могут изготовить до 5000 снарядов, которые сразу используют на фронте. Время на оперативную паузу позволит им накопить несколько десятков тысяч снарядов.

Та же ситуация и с боевыми бронированными машинами. Если россияне не прекратят изготавливать, но уничтожение на фронте станет невозможным, они накопят количество, против которой Украине нечего будет поставить.

Если паузы не будет, россияне выйдут на так называемое отрицательное складирование, то есть в техническом плане ежемесячно будут выходить в нули,

– заметил Свитан.

Огромное количество более старой техники, которая остается законсервированной, россияне просто не в состоянии раз расконсервировать. Ведь она или в нерабочем состоянии, или мощностей для ее восстановления россияне не имеют.

К примеру, танк Т-64 можно расконсервировать на заводе, который их производил в свое время – это Харьковский тракторный завод. Для того чтобы расконсервировать его на других площадках, работу по изготовлению другой техники придется прекратить, а это недопустимо для врага сейчас.

Поэтому остановка боевых действий сейчас будет огромной ошибкой для всего мира, которая лишь даст возможность России накопить силы и средства и с увеличенным объемом ресурсов наступать на фронте.