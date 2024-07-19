Чому такий сценарій може обернутися катастрофою для України у щоденному фронтовому огляді для 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Дивіться також Аварія на Ростовській АЕС: як Путін приховує факти

Поступове звільнення Криму

Служба безпеки України підтвердила, що їхні надводні дрони атакували тимчасово окупований півострів Крим в районі озера Донузлав. Наслідком став ряд уражень, зокрема мінусування складу з боєприпасами.

Продовжується виконання двох основних бойових завдань. По-перше, завоювання переваги в повітрі. Тобто знищуються очі Росії – системи протиповітряної оборони. По-друге, знищується берегова охорона – невеликі кораблі росіян, які ще залишилися на півострові.

Дії спецслужби призвели до видавлювання російського флоту з Криму. Таке ж видавлювання решти російських військових може відбутися з допомогою авіаційної компоненти – авіації та ракет дальнього радіусу дії,

– підкреслив військовий експерт.

Військова допомога від союзників

Франція готує новий пакет допомоги Україні. Серед іншого він містить 128 бойові броньовані машини VAB, 24 легких танки та 18 артилерійських гаубиць Caesar.

Основна перевага цих гаубиць – колісна база, що дає можливість в контрбатарейній боротьбі вигравати певний час порівняно з гусеничної базою. Це допоможе швидко, як виходити на позиції, так і переміщуватись.

Приблизно з такими ж характеристиками в Україні розроблена САУ "Богдана". Їх щомісяця виробляється приблизно 10 одиниць.

Крім того, Франція проведе військові навчання для 2 100 українських солдатів до кінця 2024 року.

Чому замороження війни вигідне тільки Росії

Росіяни на усіх рівнях артикулюють про так звані "мирні перемовини" і "заморожування конфлікту". Це потрібно ворогові лише для того, аби не опинитися в кризовій ситуації з технікою. Адже аналітики зауважують, що в 2025 році Росія досягне критичної точки виснаження в техніці.

Зараз росіяни можуть виготовити до 5000 снарядів, які одразу використовують на фронті. Час на оперативну паузу дозволить їм накопичити кілька десятків тисяч снарядів.

Та ж ситуація і з бойовими броньованими машинами. Якщо росіяни не припинять виготовляти, але знищення на фронті стане неможливим, вони накопичать кількість, проти якої Україні не буде чого поставити.

Якщо паузи не буде, росіяни вийдуть на так зване від'ємне складування, тобто в технічному плані щомісяця виходитимуть в нулі,

– зауважив Світан.

Величезну кількість більш старої техніки, яка залишається законсервованою, росіяни просто не в змозі роз розконсервувати. Адже вона або в неробочому стані, або потужностей для її відновлення росіяни не мають.

До прикладу, танк Т-64 можна розконсервувати на заводі, який їх виробляв свого часу – це Харківський тракторний завод. Для того, щоб розконсервувати його на інших майданчиках, роботу з виготовлення іншої техніки доведеться припинити, а це неприпустимо для ворога зараз.

Тому зупинка бойових дій зараз буде величезною помилкою для усього світу, яка лише дасть можливість Росії накопичити сили та засоби і зі збільшеним об’ємом ресурсів наступати на фронті.