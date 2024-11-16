По мнению Зеленского, Путин совсем не хочет мира, передает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украинскому радио.

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Возможны ли переговоры между Россией и Украиной

По словам президента Украины, Путин не сядет за стол переговоров с лидерами других стран, ведь для него это разрушение политической изоляции, которую он построил с начала войны. Однако даже если переговоры состоятся, Путин, вероятно, не захочет договариваться.

Ему выгодно садиться, а вот договариваться ему невыгодно. Ему выгодно договариваться на капитуляционных каких-то условиях с нашей стороны, но ему такое никто не даст сделать,

– говорит Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Россией при посредничестве США. По словам президента, основным условием переговоров является сильная Украина. Зеленский также добавил, что мы должны сделать все, чтобы война закончилась в 2025 году.