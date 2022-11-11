Это уже не тот Путин, чтобы выдвигать условия, – политолог прокомментировал призыв России к переговорам

Позиции Путина не усиливаются, а то, что он решил сейчас призывать к переговорам с учетом "реалий" – это уже не тот Путин и Россия, чтобы выдвигать условия.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Дымов. Он также отметил, что следует напомнить – 9 месяцев назад, Путин выдвигал условия даже из-за западных лидеров.

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Но теперь россияне готовы во что бы то ни стало, чтобы продать своим гражданам "победу". Даже если бы кто-то от Украины был готов к переговорам, его бы точно не поддержало общество и ВСУ.

Еще в марте нам хотели навязать внеблочный статус, чтобы Россия была гарантом чего-то – тогда стало понятно, что украинцы против и никто не получит мандат доверия на такие действия,

– объясняет Дымов.

По словам политолога, следует обратить внимание, что раньше Путин хотел ехать на встречу стран "большой 20", а сейчас даже не планирует присоединиться онлайн.

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"Теперь важно и интересно то, что будет в документе, который будет подписывать Россия по результатам проигранной войны", – резюмирует Валерий Дымов.

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