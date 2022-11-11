Это уже не тот Путин, чтобы выдвигать условия, – политолог прокомментировал призыв России к переговорам
Позиции Путина не усиливаются, а то, что он решил сейчас призывать к переговорам с учетом "реалий" – это уже не тот Путин и Россия, чтобы выдвигать условия.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Дымов. Он также отметил, что следует напомнить – 9 месяцев назад, Путин выдвигал условия даже из-за западных лидеров.
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Но теперь россияне готовы во что бы то ни стало, чтобы продать своим гражданам "победу". Даже если бы кто-то от Украины был готов к переговорам, его бы точно не поддержало общество и ВСУ.
Еще в марте нам хотели навязать внеблочный статус, чтобы Россия была гарантом чего-то – тогда стало понятно, что украинцы против и никто не получит мандат доверия на такие действия,
– объясняет Дымов.
По словам политолога, следует обратить внимание, что раньше Путин хотел ехать на встречу стран "большой 20", а сейчас даже не планирует присоединиться онлайн.
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"Теперь важно и интересно то, что будет в документе, который будет подписывать Россия по результатам проигранной войны", – резюмирует Валерий Дымов.
ВСУ снова в Херсоне – коротко о важных событиях
- 11 ноября утром стало понятно, что ВСУ рядом с Херсоном и совсем скоро нас будут ждать хорошие новости.
- Впоследствии стало известно, что в Херсоне люди уже готовы встречать ВСУ. Они собрались в центре и сняли российские трехцветные тряпки. На площади развевались сине-желтые флаги. Местные жители также стали собираться на островском мосту, чтобы поймать связь и узнать об освобождении города.
- Впоследствии появилось сообщение, что ВСУ уже в городе, однако официального подтверждения этому еще не было. Но в сети обнародовали видео, как украинские защитники в форме вешают украинское знамя на здание Главного управления Нацполиции. Также появилось фото, где херсонцы обнимают защитника в Шуменском районе города.
- В России отчитываются, что полностью перебросили силы на левый берег Днепра. Оставшиеся в городе оккупанты переодеваются в гражданское и прячут оружие по свалкам. ГУР призывает их сдаваться в плен.