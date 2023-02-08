Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, украинское контрнаступление уже проиходит, в частности, в районе Угледара, где ВСУ убивают сотни оккупантов.
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Контрнаступление уже в процессе
Петр Черник отметил, что в районе Угледара ВСУ динамично обороняются, в то время как россияне атакуют, но несут большие потери. По мнению военного эксперта, это свидетельствует о контрнаступательных действиях ВСУ.
В то же время, сейчас остается открытым вопрос, пойдут ли россияне на повторный "акт безумия", если снова решат наступать на Киев. В начале вторжения Россия наступала на столицу Украины своими лучшими группировками, оснащенными лучшим оружием и мотивированными военными, но даже при этом они не достигли стратегической цели.
Возможно ли повторное "безумие"
Черник отметил, что россияне действительно могут пойти на повторное наступление на Киев с теми ресурсами, которые у них есть сейчас.
Сборный понтон через Северский Донец, где на одном месте за сутки сожгли батальонно-тактическую группу, потеряли 73 единицы техники и 5 раз клали понтон – это, с точки зрения здравого смысла, неподъемная логика, но они так действуют.
– сказал Черник.
Военный эксперт предположил, что россияне находятся в зоне стратегической ловушки и хорошо осознают, что если до середины весны им не удастся "зацементировать" какую-то линию разграничения и выйти на промежуточные переговоры с Украиной, то у них начнутся катастрофические проблемы.
Кто хочет переговоров
Петр Черник вспомнил слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, когда он говорил о том, что, казалось бы, Украина предлагала Беларуси "пакт о ненападении". Военный эксперт предположил, что эти слова принадлежат не Лукашенко, а Путину, и таким образом он демонстрирует желание переговоров.
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Также, по мнению Черника, слова Путина произносит венгерский премьер Виктор Орбан, говоря, что Украина – это ничейная земля и президент Турции Реджеп Эрдоган, когда говорит о необходимости переговоров с Россией.
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В то же время Черник предположил, что сейчас складываются предпосылки для перелома войны. По его мнению, это может произойти в значительной степени благодаря рекордной поддержке США.
Россия больше не имеет козырей
Военный эксперт отметил, что Россия дошла до такого состояния, когда у нее не осталось "козырей" для войны, кроме оружия массового поражения – ядерного, химического и бактериологического.
Единственный серьезный аргумент – это бесконечные пехотные волны. Этого очень много и этого нельзя игнорировать. Сотни тысяч этих недороссиян готовы умирать за Путина, за "величие" и мы игнорировать это колоссальное количество не можем,
– сказал Петр Черник.
По словам военного эксперта, Украина будет вынуждена "перемолоть" эту пехоту, но этот процесс будет очень болезненным.
Что Путин говорит о войне с Украиной: последнее
- 22 февраля Путин планирует выступить перед федеральным собранием России. Ежегодно он обращается к ним в канун нового года, но в конце 2022 года он не делал этого обращения.
- Главарь россиян продолжает винить в войне коллективный Запад, боится приближения НАТО к границам России и готов воевать только до победы над Украиной.
- Проигрыш России становится все более очевидным, особенно ввиду анонсированных поставок тяжелого оружия для украинской армии. Чем очевиднее становится разгром России, тем чаще от террористов раздаются угрозы применение ядерного оружия