Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский. Заместитель председателя совбеза Дмитрий Медведев снова пугает Украину ядерным оружием за удары по Крыму.
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Ядерный шантаж работал 15 лет
По словам Пионтковского, ядерный шантаж был для Путина самым важным инструментом. Оппозиционер считает, что в 2008 году Украину не приняли в НАТО, чтобы не провоцировать Россию.
"Это отлично работало 15 лет. Почему в 2008 году Украину не приняли в НАТО? Потому что не нужно провоцировать Путина, который мог угрожать ядерной войной. Ядерный шантаж помог захватить ему 20% Грузии", – сказал он.
Публицист напомнил, что в октябре 2022 года США очень четко предупредили Россию о последствиях использования "ядерки". Диктатору объяснили, что в таком случае НАТО ответит огневым влиянием.
НАТО со своей территории просто испепелит Черноморский флот и российскую группировку на территории Украины,
– отметил Пионковский.
Оппозиционер подчеркнул, что Путину передали: если использует ядерное оружие, то его самого просто убьют. А такой язык диктатор понимает хорошо.
Пионтковский проанализировал угрозы Путина: смотрите видео
Кремль сменил нарративы
Андрей Пионтковский обратил внимание, что в октябре 2022 года ядерный шантаж Путина притих, а нарративы изменились.
"В начале октября прозвучали интересные нарративы. Первый: "Мы никогда и не думали о ядерной войне. Это невозможно". Второй: "Нам не нужно ядерное оружие. Мы Украину и так уничтожим", – отметил публицист.
Российский оппозиционер заметил, что уже 10 октября Россия начала обстрелы украинских объектов энергетики.
Кому угрожал Путин
Как рассказал Пионтковский, Путин хотел запугать Украину и заставить капитулировать. Однако диктатор не ожидал, что результат будет обратным. Среди украинцев усилилось стремление уничтожить врага и ненависть к России.
Российский оппозиционер отметил, что Путин забыл о ядерном шантаже Украины. 2 февраля во время своего визита в Волгоград, посвященного 80-летию Сталининградской битвы, диктатор угрожал ядерным оружием странам Запада.
"Они (в России - 24 канал) любят говорить, что соревнуются со всем НАТО. Но если бы это было так, то Россия не продержалась бы и несколько часов на территории Украины. Безумие Путина прогрессирует", - добавил Пионтковский.
Угрозы России ядерным ударом
- По информации международных расследователей, Владимир Путин не отказался от идеи применить ядерное оружие. При этом российский диктатор может рассматривать целью не Украину.
- Журналист независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев сообщил о том, что Путин вполне серьезно готов нанести ядерный удар по Польше.
- Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что нельзя полностью исключать вероятность того, что Путин решится на такой шаг. В то же время Ступак считает, что вряд ли Кремль решится реализовать свой план на практике.