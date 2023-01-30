Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, Россия в первую очередь сама не хочет превратиться в "ядерный пепел".

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Зачем россияне шантажируют Запад ядерной войной

Игорь Эйдман убежден, что политика ядерного шантажа – это мейнстрим российской политики.

Кроме бряцания ядерным оружием, они ничего не могут,

– подчеркнул он.

По его словам, война против Украины ясно показала, что традиционное вооружение в России на уровне еще советских времен.

"Таким оружием не испугать Запад, НАТО. Единственное, чем они могут угрожать – это ядерное оружие", – пояснил он.

По мнению Эйдмана, именно таким шантажом уже давно занимается президент России Владимир Путин. Однако политика ядерного шантажа не изолирована от других частей российской политики и жизни. Она напоминает расхваливание россиянами танков "Армата", которые никто не видел нигде, кроме парадов.

"Пафоса и понтов много, а в реальности там все уже сгнило, поржавело и не в рабочем состоянии. И это одна из причин, почему этот ядерный шантаж не имеет успеха", – отметил он.

По словам политолога, это не испугало западные страны, как надеялся Путин, а наоборот усилило их поддержку Украины.

Эта история провальна для фильмов, которые будут пиарить западных политиков по типу Бориса Джонсона: "какие они смелые, выдержали наезды Путина и его шантаж". Только для этого и ни для чего другого, вероятно, этот шантаж не годится,

– добавил он.

Так что никакого другого влияния на западных политиков угрозы Путина не будут иметь.

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Боится ли сама Россия ядерной войны

Игорь Эйдман рассказал, что сама Россия безусловно никакую ядерную войну начинать не хочет.

Надо быть вообще безумным, чтобы начать ядерную войну. У них совсем другие планы на жизнь,

– объяснил он.

По его словам, россияне не планируют, чтобы все то, что они нажили на протяжении всей жизни, в один прекрасный момент превратилось в один ядерный пепел.

Вероятно, российское руководство хочет создать новое дворянство, которое будет руководить государством на века вперед.

"Усадьбы у них есть, осталось только людей туда записать. И тогда новое дворянство готово", – добавил он.

Такие заявления России – это безысходность.

"Об этом достаточно смело сказала, что от нее неожиданно, Маргарита Симоньян. Они считают, если дадут заднюю, то Запад и Украина соответственно не будут пятиться, а будут продолжать их давить", – подчеркнул политолог.

По его мнению, россияне боятся остановиться и сдать те позиции, которые захватили, потому что это значит расписаться в собственной профессиональной непригодности.

Проиграть эту войну для них – это потерять власть, а это означает потерять свободу и, возможно, даже жизнь,

– сосредоточил внимание он.

Поэтому они продолжают, несмотря на все, пытаться как-то "вгрызаться" в украинские позиции.

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