Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський опозиціонер та публіцист зі США Андрій Піонтковський. Натомість заступник голови радбезу Дмітрій Медведєв знову лякає Україну ядерною зброєю за удари по Криму.

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Ядерний шантаж працював 15 років

За словами Піонтковського, ядерний шантаж був для Путіна найважливішим інструментом. Опозиціонер вважає, що у 2008 році Україну не прийняли до НАТО, аби не провокувати Росію.

"Це чудово працювало 15 років. Чому у 2008 році Україну не прийняли в НАТО? Тому що не треба провокувати Путіна, який міг погрожувати ядерною війною. Ядерний шантаж допоміг захопити йому 20% Грузії", – сказав він.

Публіцист пригадав, що у жовтні 2022 року США дуже чітко попередили Росію про наслідки використання "ядерки". Диктатору пояснили, що у такому випадку НАТО відповість вогневим впливом.

НАТО зі своєї території просто спопелить Чорноморський флот та російське угрупування на території України,

– зазначив Піонковський.

Опозиціонер підкреслив, що Путіну передали: якщо викоритає ядерну зброю, то і його самого просто вб’ють. А таку мову диктатор розуміє добре.

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Кремль змінив наративи

Андрій Піонтковський звернув увагу, що у жовтні 2022 року ядерний шантаж Путіна притих, а наративи змінились.

"На початку жовтня пролунали цікаві наративи. Перший: "Ми ніколи й не думали про ядерну війну. Це неможливо". Другий: "Нам не потрібна ядерна зброя. Ми Україну і так знищимо", – відзначив публіцист.

Російський опозиціонер зауважив, що вже 10 жовтня Росія розпочала обстріли українських об’єктів енергетики.

Кому погрожував Путін

Як розповів Піонтковський, Путін хотів залякати Україну та змусити капітулювати. Однак диктатор не очікував, що результат буде зворотнім. Серед українців посилилося прагнення знищити ворога та ненависть до Росії.

Російський опозиціонер зазначив, що Путін забув про ядерний шантаж України. 2 лютого під час свого візиту у Волгоград, присвяченого 80-річчю Сталінінградської битви, диктатор погрожував ядерною зброєю країнам Заходу.

"Вони (у Росії – 24 канал) люблять говорити, що змагаються з усім НАТО. Але якби це було так, то Росія не протримались би і кількох годин на території України. Божевілля Путіна прогресує", – додав Піонтковський.

Погрози Росії ядерним ударом