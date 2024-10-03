Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что адекватные переговоры Украины и России сейчас невозможны. Путин не будет придерживаться никаких договоренностей. Его нужно заставить это сделать.

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Путин – террорист

Как отметил Гудков, единственное намерение Путина – победить в войне против Украины. Кремль готов прекратить боевые действия. Но ни о каких мирных намерениях тут речь не идет. Это будет подготовкой к следующей войне. Россия хочет усилить собственный ВПК и в целом свою армию, чтобы снова напасть.

Нельзя доверять Путину. Они хотят признания аннексий территорий Украины. Российская власть – преступна. Она не способна держать слово; выполнять соглашения и нормы международного права. Они осуществляют геноцид и террор против Украины,

– сказал Гудков.

В этом контексте особенно возмутительными кажутся действия канцлера Германии Олафа Шольца. По данным СМИ, он собирается поговорить с Путиным впервые за время полномасштабной войны. Разговор якобы должен состояться накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре. Если это действительно произойдет, то Германия продемонстрирует свою "импотенцию".

Обратите внимание! В издании Bloomberg оценили, какими могли бы быть последствия перемирия между Украиной и Россией. Там также убеждены, что Путин использует это время, чтобы усилить свою армию. Без надлежащих мер предосторожности перемирие не принесет пользы Украине. Нужны действенные гарантии безопасности для нашего государства.