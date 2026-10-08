Огризко предупредил о "русской партии" в Украине: кто может пособничать Москве
В Украине вновь заговорили о возможных компромиссах с Россией. На фоне осенне – зимнего обострения подобные заявления звучат как со стороны представителей власти, так и оппозиции, что может свидетельствовать о попытке проверить реакцию украинского общества.
Дипломат Владимир Огрызко в эксклюзивном интервью для 24 Канала заявил, что видит в этом еще один возможный фактор – существование в Украине так называемой "русской партии", которая никуда не исчезла и продолжает действовать в подполье.
Что такое "русская партия" в Украине?
По словам Огрызко, синхронные заявления о необходимости компромиссов с Москвой могут иметь несколько объяснений. Среди них дипломат назвал как возможное зондирование настроений общества, так и влияние позиции западных партнеров.
Однако он обратил внимание еще на один вариант.
Это так называемая "русская партия", которая из Украины никуда не делась и продолжает жить в подполье,
– сказал Огризко.
Он считает, что такая тенденция опасна, ведь подобные заявления могут быть способом проверить, как украинцы отреагируют на идею уступок России.
Полное интервью Огрызко: смотреть видео
При чем здесь заявления Гетманцева и Гончаренко?
Огрызко упомянул заявления народных депутатов Даниила Гетманцева и Алексея Гончаренко о возможности сложных компромиссов в переговорах с Москвой. Подобные заявления могут играть на руку российским интересам.
Огризко также подчеркнул, что Москва использует переговоры не для поиска компромисса, а для выдвижения требований к Украине.
С Москвой можно говорить только на языке силы,
– заявил он.
Отдельно Огризко отверг предположение, что подобные заявления могут отражать общую позицию западных партнеров Украины.
Среди европейских политиков есть отдельные деятели, которые выступают с пророссийскими или критическими по отношению к Украине позициями. В то же время дипломат не считает, что это соответствует официальной позиции таких стран, как Германия или Франция.
Фридрих Мерц говорит: мы даем вам деньги, потому что понимаем, что следующими будем мы,
– отметил Огрызко.
Именно поддержка Украины и понимание угрозы со стороны России определяют позицию большинства европейских партнеров.
Напомним, что в начале октября 2026 года народные депутаты Украины Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") и Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") синхронно выступили с резонансными заявлениями о необходимости начать поэтапные переговоры с Россией для завершения войны. Их высказывания вызвали значительный общественный резонанс, который окрестили "парадом голубей мира".