В Украине вновь заговорили о возможных компромиссах с Россией. На фоне осенне – зимнего обострения подобные заявления звучат как со стороны представителей власти, так и оппозиции, что может свидетельствовать о попытке проверить реакцию украинского общества.

Дипломат Владимир Огрызко в эксклюзивном интервью для 24 Канала заявил, что видит в этом еще один возможный фактор – существование в Украине так называемой "русской партии", которая никуда не исчезла и продолжает действовать в подполье.

Что такое "русская партия" в Украине?

По словам Огрызко, синхронные заявления о необходимости компромиссов с Москвой могут иметь несколько объяснений. Среди них дипломат назвал как возможное зондирование настроений общества, так и влияние позиции западных партнеров.

Однако он обратил внимание еще на один вариант.

Это так называемая "русская партия", которая из Украины никуда не делась и продолжает жить в подполье,

– сказал Огризко.

Он считает, что такая тенденция опасна, ведь подобные заявления могут быть способом проверить, как украинцы отреагируют на идею уступок России.

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При чем здесь заявления Гетманцева и Гончаренко?

Огрызко упомянул заявления народных депутатов Даниила Гетманцева и Алексея Гончаренко о возможности сложных компромиссов в переговорах с Москвой. Подобные заявления могут играть на руку российским интересам.

Огризко также подчеркнул, что Москва использует переговоры не для поиска компромисса, а для выдвижения требований к Украине.

С Москвой можно говорить только на языке силы,

– заявил он.

Отдельно Огризко отверг предположение, что подобные заявления могут отражать общую позицию западных партнеров Украины.

Среди европейских политиков есть отдельные деятели, которые выступают с пророссийскими или критическими по отношению к Украине позициями. В то же время дипломат не считает, что это соответствует официальной позиции таких стран, как Германия или Франция.

Фридрих Мерц говорит: мы даем вам деньги, потому что понимаем, что следующими будем мы,

– отметил Огрызко.

Именно поддержка Украины и понимание угрозы со стороны России определяют позицию большинства европейских партнеров.

Напомним, что в начале октября 2026 года народные депутаты Украины Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") и Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") синхронно выступили с резонансными заявлениями о необходимости начать поэтапные переговоры с Россией для завершения войны. Их высказывания вызвали значительный общественный резонанс, который окрестили "парадом голубей мира".