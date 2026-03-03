"Это безумие": Зеленский признал, что переговоры – в тупике, и назвал главные преграды

Мирные переговоры между Украиной и Россией, которые проходят при участии американской стороны, зашли в тупик из-за плана из 20 пунктов и вопроса территорий, в частности, речь идет о Донецкой области.

Соответствующую информацию в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Почему переговоры зашли в тупик?

Президент Украины сообщил, что есть договоренности относительно гарантий безопасности от американской стороны, однако Вашингтон готов их подписать и принять только в контексте мирного соглашения об окончании войны с Россией.

Я не согласен с этим пунктом, но так оно и есть. У нас также есть готовый протокол с европейцами, но он также неподписан. Есть соглашения о нашей реконструкции, но они могут начаться только после мира. Но всего этого недостаточно,

– рассказал он.

По его словам, несмотря на вышеупомянутые договоренности переговоры затряслись на 20-пунктном плане и вопросе территориального контроля, поскольку российская сторона продолжает требовать передачу всей территории Донецкой области.

Справочно. Вышеупомянутый план из 20 пунктов предусматривает пакет предложений или инициатив в рамках политических, безопасности и экономических шагов, направленных на урегулирование войны и поддержку Украины после ее окончания.

"Обмен не в наших интересах, и Москве нужно много сил, чтобы контролировать районы, которые мы будем оставлять: они знают, что мы хотели бы вернуть то, что они у нас забрали", – отметил Владимир Зеленский в интервью.

Он отметил, что речь идет о 5,8 тысяч квадратных километров, поэтому Украина выбрала дипломатический путь, приняв предложение США заморозить текущую линию фронта. Но россиян такой компромисс не устраивает.

"Американцы предложили демилитаризованные зоны и свободные экономические зоны по обе стороны. Я сказал, что это должно касаться обеих сторон, но россияне ответили, что это должно быть только на нашей стороне. Это безумие", – объяснил он.

Когда будут следующие переговоры?