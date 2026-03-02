Об этом глава государства заявил во время общения с медиа, пишет 24 Канал.

Что будет, если Россия захочет выйти из переговоров?

Зеленский объяснил, что принципиальная позиция Украины по сохранению территориальной целостности и суверенитета не изменится. Он подчеркнул, что переговорный процесс с Россией и США сейчас продолжается, чтобы достичь конкретных результатов.

Президент отметил, что угрозы России о выходе из переговоров не должны пугать. В случае, если кто-то решит прекратить участие в мирном урегулировании войны, украинская сторона готова искать альтернативные форматы для давления на Россию.

Но мы же каким-то образом втроем собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не надо никого пугать, надо продолжать переговоры. Если кто-то захочет выйти, что я могу сказать? Будем искать другие форматы – как заставить Россию закончить эту войну,

– сообщил Зеленский.

Когда состоится следующий этап трехсторонних переговоров?