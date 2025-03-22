Говорится о том, что Кремль якобы удовлетворится лишь 4 областями Украины и юридическим признанием Крыма российским. Это 24 Каналу отметил юрист и блогер Марк Фейгин.

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Циничные требования России

Марк Фейгин отметил, что Дональд Трамп хотел договориться до Пасхи и сесть за стол переговоров в мае. Однако это невозможно. Россияне выдвигают неприемлемые требования для Украины, Европы и даже для президента США.

Можно ли все обсудить и договориться до Пасхи? По моему мнению, нет. Главная причина заключается в том, что Москва не собирается уступать себе в ущерб. Они даже сделали вброс. Путин разговаривал с Трампом после выступления на съезде российского союза промышленников и предпринимателей,

– сказал он.

Накануне переговоров в Саудовской Аравии пропагандисты слили информацию о том, что якобы если бы до начала так называемой "сво" Украина согласилась бы отдать "ДНР", "ЛНР" и признать Крым российским, то "ее не начали бы". Конечно, это циничная ложь.

Сейчас россияне говорят, что если Украина хочет прекратить войну, то пусть отдаст 4 области России: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую, юридически признают их вместе с Крымом российскими. Будто бы "ничего больше не нужно". Однако это совсем не так.

"Это требование только по войне прямо сейчас. А по суверенитету требования неизменны. Они хотят, чтобы Украина прекратила свой суверенитет. Поэтому это обман, специально запущенная информационная операция", – подчеркнул юрист.

Украина, конечно, не согласится отдать свои территории. Кремль не отступит от своих требований. Поэтому можно сделать вывод, что сейчас в переговорах не будет никаких серьезных продвижений.