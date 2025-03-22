Мовиться про те, що Кремль нібито задовольниться лише 4 областями України та юридичним визнанням Криму російським. Це 24 Каналу зауважив юрист і блогер Марк Фейгін.

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Цинічні вимоги Росії

Марк Фейгін зазначив, що Дональд Трамп хотів домовитися до Великодня та сісти за стіл переговорів у травні. Однак це неможливо. Росіяни висувають неприйнятні вимоги для України, Європи та навіть для президента США.

Чи можна все обговорити та домовитись до Великодня? На мою думку, ні. Головна причина полягає у тому, що Москва не збирається поступатися собі у збиток. Вони навіть зробили вкид. Путін розмовляв з Трампом після виступу на з'їзді російського союзу промисловців та підприємців,

– сказав він.

Напередодні переговорів у Саудівській Аравії пропагандисти злили інформацію про те, що нібито якби до початку так званої "сво" Україна погодилась би віддати "ДНР", "ЛНР" та визнати Крим російським, то "її не почали б". Звичайно, це цинічна брехня.

Зараз росіяни говорять, що якщо Україна хоче припинити війну, то нехай віддасть 4 області Росії: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську, юридично визнають їх разом з Кримом російськими. Буцімто "нічого більше не потрібно". Однак це зовсім не так.

"Це вимога лише щодо війни прямо зараз. А щодо суверенітету вимоги незмінні. Вони хочуть, щоб Україна припинила свій суверенітет. Тому це обман, спеціально запущена інформаційна операція", – підкреслив юрист.

Україна, звісно, не погодиться віддати свої території. Кремль не відступить від своїх вимог. Тому можна зробити висновок, що наразі у переговорах не буде жодних серйозних просувань.