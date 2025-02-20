Сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Буданова в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву.

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Как Буданов прокомментировал контакты США и России

Администрация Трампа пытается найти точки соприкосновения с Россией. Буданов высказал свое мнение, относительно того, почему США это делают.

Есть главный замысел президента Трампа, который публично заявил: "Я хочу положить конец этой войне". Знаете, дьявол в деталях. На выполнение и реализацию этого тезиса направлены большинство действий различных групп в его администрации. И это абсолютно нормально, им нужно достичь цель, их цель четко сформулирована – остановить войну,

– отметил глава ГУР.

Буданов добавил, что это не предусматривает победу одной из сторон, или поражение другой. Это означает выполнение именно того, что было заявлено.

Глава ГУР отметил, что Украина и Россия будут пытаться использовать эту ситуацию в своих интересах и повлиять на будущие решения.