Сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Буданова в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву.
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Как Буданов прокомментировал контакты США и России
Администрация Трампа пытается найти точки соприкосновения с Россией. Буданов высказал свое мнение, относительно того, почему США это делают.
Есть главный замысел президента Трампа, который публично заявил: "Я хочу положить конец этой войне". Знаете, дьявол в деталях. На выполнение и реализацию этого тезиса направлены большинство действий различных групп в его администрации. И это абсолютно нормально, им нужно достичь цель, их цель четко сформулирована – остановить войну,
– отметил глава ГУР.
Буданов добавил, что это не предусматривает победу одной из сторон, или поражение другой. Это означает выполнение именно того, что было заявлено.
Глава ГУР отметил, что Украина и Россия будут пытаться использовать эту ситуацию в своих интересах и повлиять на будущие решения.