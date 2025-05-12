Зеленскому пришлось согласиться на встречу в Стамбуле, чтобы не обидеть Трампа, – The Guardian

Европейские дипломаты считают, что Владимир Зеленский фактически не имел выбора и был вынужден согласиться на предложение Владимира Путина провести переговоры в Стамбуле – из боязни вызвать недовольство Дональда Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Почему Зеленский согласился на встречу в Стамбуле

Европейские дипломаты заявили, что призыв Дональда Трампа немедленно начать мирные переговоры серьезно подорвал, а возможно и сорвал планы Европы по давлению на США с требованием ввести санкции против Москвы.

По словам дипломатов, Владимир Зеленский был вынужден принять приглашение Путина на переговоры в Стамбуле, боясь обидеть Трампа. Путин в свою очередь сделал это предложение, чтобы не испортить отношения с Трампом и не допустить роста давления Европы на президента США.

В то же время западные дипломаты заявили, что не имеют оснований считать, что Трамп действует в сговоре с Кремлем.

Сейчас Евросоюз не отказывается от подготовки нового пакета санкций, если Путин не согласится на режим прекращения огня.

Впрочем, настоящим переломным моментом были бы именно санкции США – не только из-за их экономического эффекта, но и из-за политического признания Трампом того факта, что именно Путин блокирует мирный процесс,

– отметили в The Guardian.

Напомним, во время своего выступления ночью 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Местом новой встречи президент России захотел выбрать Стамбул, а датой начала переговоров – 15 мая.

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным 15 мая.

Президент США Дональд Трамп сказал, что ожидает получить очень хорошие результаты от встречи в Турции. Кроме того, политик заявил, что также может присутствовать лично.