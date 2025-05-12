Зеленскому пришлось согласиться на встречу в Стамбуле, чтобы не обидеть Трампа, – The Guardian
- Владимир Зеленский согласился на встречу в Стамбуле с Владимиром Путиным из-за опасений вызвать недовольство Дональда Трампа.
- Европейские дипломаты считают, что призыв Трампа к мирным переговорам подорвал планы Европы по давлению на США для введения новых санкций против Москвы.
Европейские дипломаты считают, что Владимир Зеленский фактически не имел выбора и был вынужден согласиться на предложение Владимира Путина провести переговоры в Стамбуле – из боязни вызвать недовольство Дональда Трампа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
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Почему Зеленский согласился на встречу в Стамбуле
Европейские дипломаты заявили, что призыв Дональда Трампа немедленно начать мирные переговоры серьезно подорвал, а возможно и сорвал планы Европы по давлению на США с требованием ввести санкции против Москвы.
По словам дипломатов, Владимир Зеленский был вынужден принять приглашение Путина на переговоры в Стамбуле, боясь обидеть Трампа. Путин в свою очередь сделал это предложение, чтобы не испортить отношения с Трампом и не допустить роста давления Европы на президента США.
В то же время западные дипломаты заявили, что не имеют оснований считать, что Трамп действует в сговоре с Кремлем.
Сейчас Евросоюз не отказывается от подготовки нового пакета санкций, если Путин не согласится на режим прекращения огня.
Впрочем, настоящим переломным моментом были бы именно санкции США – не только из-за их экономического эффекта, но и из-за политического признания Трампом того факта, что именно Путин блокирует мирный процесс,
– отметили в The Guardian.
Напомним, во время своего выступления ночью 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Местом новой встречи президент России захотел выбрать Стамбул, а датой начала переговоров – 15 мая.
Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным 15 мая.
Президент США Дональд Трамп сказал, что ожидает получить очень хорошие результаты от встречи в Турции. Кроме того, политик заявил, что также может присутствовать лично.