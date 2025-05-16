О чем стороны говорили во время переговоров и какие итоги встречи в Турции – рассказывает 24 Канал.

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Как прошли переговоры Украины, США и Турции

Андрей Ермак заявил, что ключевой темой встречи стали реальные механизмы достижения справедливого и устойчивого мира для Украины.

По его словам, все стороны подтвердили: война должна завершиться не очередными договоренностями, которые Россия потом нарушит, а полным и безусловным прекращением огня, которое станет основой для дальнейших решений. Также отдельное внимание уделили гуманитарным вопросам – освобождению пленных украинцев и возвращению депортированных детей.

К сожалению, Россия в очередной раз подтвердила: она не заинтересована в мире. Отсутствие ее представителей на переговорах, игнорирование международных инициатив и нежелание прекратить агрессию – еще одно свидетельство ее истинных намерений,

– написал глава ОП.

Результаты встречи прокомментировал также министр иностранных дел Андрей Сибига.

Мы на одной стороне относительно необходимости быстрого продвижения мирного процесса,

– подчеркнул он.

По словам главы МИД, сейчас Россия столкнулась с моментом, когда ей нужно доказать, что она настроена серьезно. Именно поэтому нужны конкретные решения, в частности безусловное, полное и длительное прекращение огня минимум на 30 дней.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина вместе с партнерами работает над дальнейшими шагами. Главной целью является возвращение наших людей, гарантии безопасности для государства и мир, который базируется на силе права, а не силе оружия.

Напомним, после встречи с представителями Турции и США украинская делегация отправилась на переговоры с Россией. Эти переговоры начались примерно после 13:30, хотя были запланированы на 12:30.