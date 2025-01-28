Такое мнение высказал 24 Каналу генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что Украина также должна участвовать в формировании этих аргументов. К слову, между США и Кремлем могут уже проводиться закулисные переговоры по определению реальных позиций России. Посредником в этом диалоге может быть телеведущий Такер Карлсон.

Читайте также В ЕС боятся, что Трамп оставит Украину в стороне во время переговоров о мире с Россией, – El Pais

Главная задача Трампа

"Зная лично Путина, могу сказать, что он понимает и реагирует только на одно – на ту ситуацию, которая является критической для России и для него. Это потери перспективы и суверенитета, проигрыш на фронте, экономическое падение, энергетический кризис и т. д. Эти и другие аргументы может выставить ему Трамп консолидировано с другими странами", – отметил генерал армии.

Для осуществления этого плана, по словам Маломужа, нужна грамотная команда со стороны Украины, которая все эти аргументы бы наработала. Сейчас украинская сторона частично представляет свое видение команде Трампа.

Однако нужно, чтобы контакт осуществлялся на уровне профессионалов из правительственных структур Украины, которые имеют контакты с администрацией Трампа, в частности, госсекретарем Марко Рубио, главой Пентагона, ЦРУ. Также с представителями как американского ВПК, которые заинтересованы в поддержке Украины, так и финансового сектора, крупных компаний, банков.

Важно, чтобы Трамп продолжал формирование новой модели мирового порядка в условиях противостояния глобального уровня. Прежде всего задача глобального лидера прекратить войны, которые сейчас продолжаются – в Украине и на Ближнем Востоке. Для Трампа, по мнению экс-руководитель Службы внешней разведки, это главное, кроме внутренних политических и экономических интересов США.

Украине нужно иметь свою конкретную позицию и понятные аргументы относительно реальных действий, чтобы показать, где совпадают интересы США, глобального мира и Украины,

– отметил он.

Также важна коммуникация Трампа и Си Цзиньпина и проведение их встречи. Именно эти двое лидеров могут определять стратегию миропорядка и составить соглашение о глобальной безопасности.

Однако в любом случае для запуска этих процессов нужно прежде всего прекратить войну в Украине. Эта программа урегулирования должна строиться на принципах международного права, потому что именно они являются гарантией безопасности глобального мира,

– сказал Николай Маломуж.

Отметим, что российский оппозиционер, политический аналитик Ольга Курносова рассказала о важности привлечения к процессам по прекращению российско-украинской войны Китая. Если Дональду Трампу удастся получить от Пекина даже неофициальную поддержку, это станет существенным рычагом влияния.