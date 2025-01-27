Цель таких контактов – определение реальных позиций. Таким предположением с 24 Каналом поделилась политолог-американистка Александра Филипоненко, подчеркнув, что посредником может быть известный американский телеведущий.

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Что четко указывает на позицию США по войне в Украине

Политолог-американистка предположила, что между США и Кремлем действительно ведутся закулисные разговоры с целью определения реальных позиций страны-агрессора. Вероятно, диалог происходит через Такера Карлсона – бывшего ведущего Fox News, который брал многочасовое интервью у российского диктатора Владимира Путина.

Вспоминая времена Холодной войны, все контакты предварительно готовились и обсуждались большими группами людей: сначала на закулисном уровне, потом уже – на открытом. Тогда между Москвой и Вашингтоном также было серьезное противостояние, но никаких тайных договоренностей не было. Пытались лишь проговорить некоторые темы, которые впоследствии поднимались во время телефонного разговора.

Поэтому шаги такие есть, но они совсем не связаны с какими-то закулисными договоренностями без участия Украины,

– подчеркнула Александра Филипоненко.

Показательным стало решение госсекретаря США Марко Рубио на основе приказа президента США Дональда Трампа о приостановлении на 90 дней всей иностранной помощи. Тогда все задавались вопросом: касается ли это Украины.

Однако президент Владимир Зеленский сказал, что военная помощь нашему государству не остановится. Можно предположить, что не включать в этот ограничительный список Украину было личным решением Трампа. Это как раз свидетельствует о восприятии американцев, как необходимо действовать, и точно не в пользу каким-то договоренностям "за кулисами" с Москвой.