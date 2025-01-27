Мета таких контактів – визначення реальних позицій. Таким припущенням з 24 Каналом поділилася політолог-американістка Олександра Філіпоненко, наголосивши, що посередником може бути відомий американський телеведучий.

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Що чітко вказує на позицію США щодо війни в Україні

Політолог-американістка припустила, що між США та Кремлем дійсно ведуться закулісні розмови з метою визначення реальних позицій країни-агресорки. Ймовірно, діалог відбувається через Такера Карлсона – колишнього ведучого Fox News, який брав багатогодинне інтерв'ю в російського диктатора Владіміра Путіна.

Згадуючи часи Холодної війни, всі контакти попередньо готувалися та обговорювалися великими групами людей: спочатку на закулісному рівні, потім уже – на відкритому. Тоді між Москвою та Вашингтоном також було серйозне протистояння, але жодних таємних домовленостей не було. Намагалися лише проговорити деякі теми, які згодом підіймалися під час телефонної розмови.

Тому кроки такі є, але вони зовсім не пов'язані з якимись закулісними домовленостями без участі України,

– підкреслила Олександра Філіпоненко.

Показовим стало рішення держсекретаря США Марко Рубіо на основі наказу президента США Дональда Трампа про призупинення на 90 днів всієї іноземної допомоги. Тоді усі ставили запитання: чи стосується це України.

Проте президент Володимир Зеленський сказав, що військова допомога нашій державі не зупиниться. Можна припустити, що не включати у цей обмежувальний список Україну було особистим рішенням Трампа. Це якраз свідчить про сприйняття американців, як необхідно діяти, й точно не на користь якимось домовленостям "за кулісами" з Москвою.