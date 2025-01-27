Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал El Pais. Цю інформацію виданню надали джерела у ЄС.

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Яку угоду може розробити Трамп для закінчення війни в Україні

Один зі співрозмовників видання припускає, що в Брюсселі зросли побоювання щодо можливості відсторонення від столу переговорів не тільки Євросоюзу, але й України.

Зокрема, повернення Дональда Трампа в Білий дім посилило побоювання в Європі, що Вашингтон може домовитися щодо питання миру в Україні безпосередньо з Москвою, без Брюсселя та Києва.

У матеріалі зазначено, що в Брюсселі також зростають побоювання, що європейці будуть єдиними гарантами дотримання майбутньої угоди, наприклад, шляхом введення військ в Україну. Через це у столиці Євросоюзу загострюються дебати щодо того, чи варто розміщувати миротворчі війська, щоб забезпечити дотримання Росією майбутньої угоди з Україною.

ЄС міг би забезпечити свою участь у межах системи гарантій безпеки майбутньої угоди, наприклад, через розміщення військ на місцях. Однак, як підкреслюють дипломатичні джерела та аналітики, реалізувати цю схему буде надзвичайно складно, якщо США не візьмуть активної участі,

– пишуть журналісти.

Окрім того, джерело припускає, що існує ризик того, що США складуть угоду, яка буде не дуже вигідною для Києва, а Європа розглядатиметься переважно як сторона, що фінансуватиме відбудову України.

На жаль, наразі в ЄС мало важелів тиску, аби забезпечити собі вагому роль у співпраці зі США.

Співрозмовники видання зауважують, що такий план став би "катастрофою для безпеки Європи, не кажучи вже про величезну геополітичну поразку". Тому вкрай важливо, щоб європейці брали участь у розробці майбутньої формули переговорів та миру в Україні.