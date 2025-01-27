Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал El Pais. Эту информацию изданию предоставили источники в ЕС.

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Какое соглашение может разработать Трамп для окончания войны в Украине

Один из собеседников издания предполагает, что в Брюсселе выросли опасения относительно возможности отстранения от стола переговоров не только Евросоюза, но и Украины.

В частности, возвращение Дональда Трампа в Белый дом усилило опасения в Европе, что Вашингтон может договориться по вопросу мира в Украине напрямую с Москвой, без Брюсселя и Киева.

В материале указано, что в Брюсселе также растут опасения, что европейцы будут единственными гарантами соблюдения будущего соглашения, например, путем ввода войск в Украину. Поэтому в столице Евросоюза обостряются дебаты относительно того, стоит ли размещать миротворческие войска, чтобы обеспечить соблюдение Россией будущего соглашения с Украиной.

ЕС мог бы обеспечить свое участие в рамках системы гарантий безопасности будущего соглашения, например, через размещение войск на местах. Однако, как подчеркивают дипломатические источники и аналитики, реализовать эту схему будет чрезвычайно сложно, если США не примут активного участия,

– пишут журналисты.

Кроме того, источник предполагает, что существует риск того, что США составят соглашение, которая будет не очень выгодной для Киева, а Европа будет рассматриваться преимущественно как сторона, что будет финансировать восстановление Украины.

К сожалению, пока в ЕС мало рычагов давления, чтобы обеспечить себе весомую роль в сотрудничестве с США.

Собеседники издания отмечают, что такой план стал бы "катастрофой для безопасности Европы, не говоря уже об огромном геополитическом поражении". Поэтому крайне важно, чтобы европейцы участвовали в разработке будущей формулы переговоров и мира в Украине.