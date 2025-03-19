Такое мнение 24 Каналу озвучил доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, сейчас Трампу больно признавать, что он был неправ относительно того, что с Россией можно договориться.

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"Он понимает, что ему нужно что-то с этим делать. Ему нужно менять ситуацию, если с Россией не удастся что-то изменить дипломатически. А дипломатически ему не удается", – подчеркнул он.

Должны быть радикальные шаги

Андрей Городницкий отметил, что переговоры Трампа и Путина о перемирии длились очень долгое время, и президент США не смог убедить его. Очевидно, что не сможет вообще. Ему неоднократно об этом говорили и Президент Украины Владимир Зеленский, и европейские лидеры, и, вероятно, были намеки от его команды.

Мне кажется, что он сейчас должен сделать какие-то радикальные шаги по каким-то санкциям, реальные действия, возможно, поставках Украине вооружения, предоставлению дальнобойного вооружения, возможно, какие-то самолеты. Это все должно быть в фактических действиях,

– сказал политический эксперт.

Также, возможно, есть кулуарные действия, которые могут давить на олигархическое окружение Путина. Относительно их компаний США могут ввести мощные ограничения, блокировать их с контролем, конкретными последствиями, забиранием средств, конфискацией имущества и так далее.

Сейчас у США есть огромные рычаги, чтобы давить. Однако Дональду Трампу нужно морально решиться на это.